Rodzaje majtek damskich - przegląd najpopularniejszych fasonów

Majtki z wysokim stanem - mogą mieć bardziej lub mniej wykrojoną nogawkę, a tym, co je wyróżnia, jest to, że sięgają do okolicy pępka lub nawet zakrywają go. To krój, który wspaniale nadaje się pod dopasowane kreacje, sukienki wieczorowe i obcisłe spodnie. Majtki tego typu pomagają ukryć wystający brzuch oraz boczki i podkreślić wcięcie w talii.