Dorota Wellman strzeże prywatności. Kilka razy zdobyła się jednak na szczerość

Dorota Wellman wraz z mężem Krzysztofem ma 28-letniego syna Jakuba. Jest to jedyne dziecko pary. Choć prezenterka rzadko opowiada o swoim prywatnym życiu, kilka razy zdobyła się na szczerość.

Dorota Wellman rzadko bryluje na salonach. Zamiast na czerwonym dywanie woli spędzać czas z książką w ręku i skupić się na pracy. Widzowie cenią ją nie tylko za profesjonalizm, ale również za poczucie humoru i dystans do siebie. Nic dziwnego, że internautów interesuje to, kim jest mąż gwiazdy oraz jej jedyny syn, Jakub.

Dorota Wellman - mąż

Dorota Wellman to jedna z najbardziej charyzmatycznych dziennikarek. Od wielu lat prowadzi program "Dzień dobry TVN" w duecie z Marcinem Prokopem. Wellman jest podziwiana za swoje doświadczenie oraz wiedzę i umiejętność reagowania w każdej sytuacji. Niewiele wiadomo natomiast o jej życiu prywatnym.

Mąż Doroty Wellman pracuje w branży medialnej - to polski artysta fotograf i fotografik. 62-latek współpracował z cenionymi reżyserami, takimi jak Krzysztof Kieślowski, Juliusz Machulski czy Władysław Pasikowski. A tak mówiła o nim dziennikarka w rozmowie z "Życiem na gorąco": "Przypominał mi żołnierza izraelskiego. Ubrany był na zielono, miał duży semicki nos i burzę ciemnych włosów. Był duszą towarzystwa. Ludzie skupiali się wokół niego, zwłaszcza kobiety". Mężczyzna miał wówczas 30 lat i był w trakcie rozwodu.

Dorota Wellman – dzieci

Dorota i Krzysztof Wellman mają 28-letniego syna Jakuba. Dziennikarka wspominała w wywiadach, że jest on jej całym światem. Małżeństwo długo się starało o ciążę.

"Do momentu, kiedy urodził się Kuba, prowadziłam rozrywkowe, egoistyczne i nieco bezsensowne życie. Sens pojawił się, gdy urodziłam. Wówczas zrozumiałam, że jest po co i dla kogo żyć. Ukochany syn w pewnym sensie wynagrodził mi wszystkie lata cierpień. To jedyne, które mam, jest upragnione, wyczekane i najbardziej kochane" – powiedziała Wellman w wywiadzie udzielonym dla dziennika "Fakt".

Jakub Wellman pojawia się czasami z matką na rozdaniach nagród. Gościł również w studiu "Dzień Dobry TVN". Na co dzień unika jednak blasku fleszy.

East News Wellmanowie

