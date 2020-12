Rodzina królewska przerywa ważną tradycję. Tak doradziła im policja

Przez ostatnie 32 lata, w Boże Narodzenie, królowa wraz z całą rodziną uczestniczyła we mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Sandringham. W tym roku postanowiła zrezygnować z uczestnictwa, ponieważ lokalna policja obawiała się, że pojawienie się rodziny królewskiej doprowadzi do zgromadzenia dużej liczby osób chętnych ujrzeć władców.

Obok Elżbiety II zabraknie również Harry'ego i Meghan. Para została w Kalifornii i jak twierdzą amerykańskie media, ma teraz gorący okres w swoim małżeństwie. Tabloid "New Idea" twierdzi, że Meghan Markle wsiadła ostatniej nocy do samochodu i zdenerwowana pojechała do znajomych.