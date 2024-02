Weszli z kamerami do domu pięcioraczków. Oto co zastali

Historię rodziny Clarke od zeszłego roku śledzi cała Polska. Dominika i Vincent to polsko-brytyjskie małżeństwo na co dzień mieszkające na Podkarpaciu. 12 lutego 2023 roku rodzina powiększyła się o pięcioraczki - dwóch chłopców oraz trzy dziewczynki. Elisabeth May, Evangeline Rose, Arianna Daisy, Charles Patrick oraz Henry James, ważyli od 710 do 1400 gramów. Niestety ostatnie z dzieci zmarło trzy dni po porodzie.