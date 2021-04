"Rodziną się zajmij". Wałęsa tłumaczy się z nagrania z żoną

Wymiana zdań między Lechem Wałęsą a jego żoną Danutą podbija media społecznościowe. "Rodziną się, kurde, zajmij" – tak do męża odezwała się była pierwsza dama. Wałęsa w programie "Newsroom" przedstawił swoją wersję wydarzeń. – Problem polega na tym, ze ja, zanim puszczę, muszę to nagrać. Pomyślałem, że fajnie jak ludzie zobaczą, że też mamy problemy z kochaną żoną. […] Ja bardzo szybko myślę: zaraz, zobaczę, kto zareaguje, kto mnie bez przerwy podsłuchuje. No kto? No IPN, aby próbować zarobić na tym, więc ja ich zrobiłem w bambuko. A to są problemy, które miałem zawsze. Za dużo pracuję na zewnątrz, a za mało w rodzinie. I przyznaję żonie rację – tłumaczył w rozmowie z Mateuszem Ratajczakiem. Czy były prezydent zamierza się poprawić? – Jestem za stary na reformy. Jestem niereformowalny – odpowiedział.

Rozwiń