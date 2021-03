Rodzinny dramat u Alice Evans i Ioana Gruffudda. Poruszające wpisy na Instagramie

Dramat w rodzinie Alice i Ioana

Emocjonalna reakcja Alice

- Nie mogę spać. Boję się tego, co przyniesie jutro. Och, nie martw się, w pełni zdaję sobie sprawę, jak żałośnie to brzmi. - napisała Alice. - Wiem, że będzie zły. (Zawsze jest zły - urodził się zły). Ale widzisz, myślę, że cały ten pomysł na zachowanie prywatności twojego życia jest .... To prowadzi do znęcania się nad dziećmi. I przemocy w rodzinie - pisała dalej.

- Nie mogłam uwierzyć, ile osób mówiło mi, żebym to przyjęła "z godnością". Co to jest godność? Myślę, że "godność" to sposób na ukrycie własnej krzywdy. Myślę, że godność to sposób, w jaki inni mówią nam, żebyśmy się zamknęli, ponieważ ONI nie chcą myśleć o naszym zranieniu - kontynuowała we wpisie Alice.