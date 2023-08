Rok temu rozwiodła się z mężem. Dziś tabloidy łączą ją ze znanym wokalistą

Maria Dębska była żoną Marcina Bosaka przez dwa lata. Po rozwodzie wspomniała, że podjęcie decyzji o rozwodzie było trudne, ale konieczne. W rozmowie z Magdą Mołek wróciła pamięcią do momentów, gdy czuła jakby sprawiła komuś tym rozstaniem zawód. To skłoniło ją do pójścia na terapię. - Teraz wiem, że była to bardzo trudna lekcja - dodała. Jak wyglądają obecnie bliskie relacje aktorki? Bywa łączona z popularnym muzykiem.