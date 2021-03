Rok to ukrywał. Teraz zdobył się na wyznanie

Wojciech Zieliński to aktor znany m.in. z takich seriali TVN, jak "Chyłka. Rewizja", "Diagnoza" czy "Odwróceni. Ojcowie i córki". Jednak choć Zieliński cieszy się sporą popularnością, to o jego życiu prywatnym nie wiadomo zbyt wiele. Jest ono tak bardzo owiane tajemnicą, że fani dowiedzieli się o narodzinach trzeciego dziecka aktora po... roku.

Wojciech Zieliński po raz trzeci został ojcem. Jednak ukrywał ten fakt przed mediami i swoimi fanami aż rok. W wywiadzie dla Interii.pl aktor wyznał, że bardzo pragnął córeczki: - Pomyślałem, że znam instrukcję obsługi kobiet (...) Jeśli się urodzi trzecia dziewczynka, wszystkie rzeczy i zabawki już mam. Ale pojawił się Samuel.

"Pandemiczne dziecko"

Tata chłopczyka jednak bynajmniej nie "rozpacza" z powodu narodzin synka, który urodził się tuż przed pandemią koronawirusa.

- Urodził się tydzień przed zamknięciem wszystkiego. Śmiejemy się, że to jest dziecko pandemiczne (...) Okazał się jakimś świętym! Po pierwsze, w ogóle nie płacze, tylko jak jest głodny. Ma rok, zaczyna wstawać i już widzę, że ma coś, co mam ja i moja ukochana. Jesteśmy w tym bardzo do siebie zbliżeni - mówił Wojciech Zieliński w rozmowie z SE.pl.

Jakiś czas temu aktor pokazał na swoim koncie na Instagramie urocze zdjęcie z małym Samuelem. Pod fotografią na próżno jednak szukać wzruszającego opisu dotyczącego bycia tatą. Zieliński zamiast tego postanowił odnieść się do bieżącej sytuacji politycznej.

- Jarek we no, daj spokój, bo Supermanowi mamę wkurzyłeś! Wszyscy wiedzą ,że szefem bandy i królem Polski jesteś.( Już nowe podręczniki historii tak są pisane). Na reputacji nie stracisz. Da się to wszystko jeszcze odkręcić - brzmi fragment wpisu.

Zieliński do grudnia 2013 roku był związany z aktorką Karoliną Gorczycą. Z ich związku narodziła się córka Maria. Z drugą partnerką doczekał się córki, a teraz synka.

