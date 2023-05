Roksana Węgiel dogryza Kamińskiej-Radomskiej. Poszło o stylizację

Wybór stroju skrytykowała dr Irena Kamińska-Radomska, ekspertka z zakresu etykiety. Była mentorka z "Projektu Lady" w wypowiedzi dla dziendobry.tvn.pl negatywnie oceniła stylizację. - Nie można przechodzić obojętnie obok łamania zasad. Absolutnie nie chodzi mi o negatywny komentarz dla strojów pani Roksany Węgiel, ale ona jest osobą znaną. Młodzież na pewno ją obserwuje i zapewne będzie chciała podobnie jak ona osiągnąć sukces. Natomiast błędem jest to, jak się ubiera [na matury – red.] - skomentowała i dodała: - To, że ładnie śpiewa, to jest zupełnie inna sprawa niż wiedza na temat właściwego zachowania się czy doboru stroju do okazji. Chętnie doradziłabym pani Węgiel, jak należy się ubrać na maturę, tym bardziej że jest to ważne wydarzenie. To jest coś takiego, co zostaje w pamięci na wiele, wiele lat.