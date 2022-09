Rola w "Seksmisji" przyniosła jej popularność. Jak teraz żyje Hanna Mikuć?

Początkowo nie planowała iść w ślady utalentowanych rodziców. Chciała zostać malarką lub zoolożką. Przełom nastąpił w szkole średniej. "Miałam anginę i nie chodziłam przez to do szkoły. Z nudów zaczęłam sobie nagrywać na magnetofon wiersze. I tak mnie to wciągnęło, że rok później zdawałam do szkoły teatralnej" - wyjaśniła.