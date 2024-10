Rolniczka nosi go zamiast sukienki. Nie ma mowy o wpadce

Anna Bardowska wybrała model z szeroką cholewką, czyli jeden z najmodniejszych modeli tego sezonu. "Wisienką na torcie" była niewielka torebka w czarnym kolorze . Nie musiała się wysilać, by zachwycić.

Dłuższy sweter to świetna alternatywa dla sukienek, zwłaszcza w jesienne dni. Ten trend łączy komfort z nowoczesnym stylem, zyskując uznanie miłośniczek casualowej elegancji. Z powodzeniem zastąpi m.in. dzianinową sukienkę.

