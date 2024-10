Nosi zamiast kurtki jesienią. Rolniczka zna modny patent

Codzienność tej sympatycznej rodziny można śledzić w mediach społecznościowych. Celebrytka znana z telewizyjnego show zebrała nawet 330 tys. obserwujących na swoim instagramowym profilu. Publikując zdjęcia, chcąc, nie chcąc, chwali się garderobą. Wiele kobiet lubi jej luźny styl "girl next door" . Teraz pokazała coś, co genialnie sprawdza się zarówno jesienią, jak i wiosną.

Bardowska zestawiła go z ciemnozieloną bluzą, czarnymi legginsami oraz wiązanymi traperami. Trzeba przyznać, że całość prezentowała się naprawdę spójnie i stylowo. W takim stroju można śmiało wybrać się na pieszą wycieczkę, by podziwiać piękną złotą jesień albo, jak w przypadku rolniczki, po prostu udać się z dziećmi do ogrodu.