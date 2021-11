Romans latami utrzymywała w sekrecie. Kochanek był od niej starszy o 31 lat

Wiedziała, że nie odejdzie dla niej od żony

Choć Błaszczyk dopiero rozpoczynała przygodę w aktorskim światku, zdawała sobie sprawę, że Łapicki romansował z wieloma młodymi dziewczynami, a później zawsze wracał do swojej żony. Pani Ewa przez długie lata utrzymywała romans w tajemnicy, podkreślając wiele razy, że z profesorem nie łączyło ją nic więcej, oprócz nici sympatii. Związek Błaszczyk i Łapickiego trwał pięć lat, do momentu, aż aktorka nie spotkała żonatego wówczas Jacka Janczarskiego. Romans z wybitnym Łapickim dobiegł końca, a Błaszczyk udało się dobić kolejnego aktora jego żonie. w 1986 roku para wzięła ślub. Pani Ewa była z Janczarskim do końca jego dni. Aktor odszedł w 2000 roku.