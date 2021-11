Cezary Żak nie kryje dumy z córki. "Moja bohaterka, moja lekarka"

"Zuzia od zawsze wiedziała, że chce leczyć ludzi"

Cezary Żak nie kryje się, że jest z córki bardzo dumny. Obrała trudną ścieżkę zawodową, ale dzielnie się jej trzyma i nie zamierza jej zmieniać. Co ciekawe, sam aktor niegdyś również rozmyślał nad tym zawodem, jednak, co sam przyznaje, był zbyt leniwy i nie za bardzo chętny do tak intensywnej nauki.