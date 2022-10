Romanse w TVP. Cichopek i Kurzajewski nie są pierwsi

Adrianna Niecko i Sławomir Siezieniewski także poznali się w Telewizji Polskiej. Ona pracowała w "Telexpressie", on w "Wiadomościach". Na początku pracowali w gdańskim oddziale TVP. To tam wpadli na siebie po raz pierwszy. Zaiskrzyło jednak dopiero wtedy, kiedy trafili razem do Warszawy. Później mówiono o nich, że są najpiękniejszą parą telewizji. Ich miłosna relacja trwała 5 lat.