Romantyczne Walentynki u Kurdej-Szatan. Aktorka zdradziła swoje plany

Święto zakochanych zbliża się wielkimi krokami, więc nic dziwnego, że Barbara Kurdej-Szatan dokładnie zaplanowała, jak spędzi ten dzień. Nie ukrywa, że w Walentynki do szczęścia potrzeba jej jedynie ukochanego męża Rafała, z którym w tym roku będzie świętować 10. rocznicę ślubu.

Aktorka w wielu wywiadach niejednokrotnie podkreślała, że choć są w związku z długim stażem i doczekali się dwójki dzieci - Hani i Henryka - to wciąż ich uczucie jest gorące, jak wtedy, gdy dopiero się poznawali. Każda okazja do celebrowania miłości jest dla nich ważna, dlatego 14 lutego Basia zamierza spędzić bardzo romantyczny wieczór z mężem, tylko we dwoje. W rozmowie z Faktem uchyliła rąbka tajemnicy na ten temat.