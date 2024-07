Zbombardowali szpital dziecięcy. Ołena Zełenska zabrała głos

Około 130 osób rannych i 32 osoby zabite - to tragiczny bilans ostatniego ataku rakietowego Rosjan na Ukrainę. W wyniku tych działań wojennych ucierpiał m.in. kijowski szpital dziecięcy. Do tych tragicznych wydarzeń odniosła się Ołena Zełenska.

Na oficjalnym instagramowym profilu Ołeny Zełenskiej pojawiły się przejmujące zdjęcia. Na pierwszym ujęciu widzimy małych pacjentów dziecięcego szpitala onkologicznego, którzy w maseczkach ochronnych siedzą na ulicy podłączeni pod kroplówki. Szpital, gdzie walczyli o zdrowie i życie, zmienił się w niebezpieczne gruzowisko, co ukazują kolejne kadry.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl