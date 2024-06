Separatyści więzili Ukrainkę przez 6 lat. Opis tortur przeraża

Monika Andruszewska przypomniała, co Ołena Piech przeżyła przez ostatnie sześć lat więzienia. "Była torturowana i doprowadzana przez rosyjskich katów do prób samobójczych" - napisała. Dodatkowo, Piech była też prześladowana przez Rosjan za żydowskie pochodzenie.

Przez cały ten czas o jej uwolnienie walczyła m.in. córka Izabella, która w rozmowie z PAP relacjonowała, co przez ten czas działo się z jej mamą. - Była poddana bardzo okrutnym torturom, które doprowadziły ją do próby samobójstwa. Podcięła sobie żyły - relacjonowała Izabella. Przekazała też, że ślady na nogach jej matki świadczą o tym, że była rażona prądem. Ołenie wkręcano też śruby w kolanach, przez co kobieta musiała chodzić o lasce.