Rosół od Gessler za 60 zł. Restauratorka tak to tłumaczy

Magda Gessler już przy okazji otwarcia restauracji wyjaśniła zainteresowanym za pomocą mediów społecznościowych skąd tak wysokie ceny dań w jej karcie. "Każde danie w karcie, każda słodkość, to nabity jak bomba w dobre składniki kulinarny rarytas ;)) To nas różni od innych, pustych, pozbawionych smaku i dobrych składników posiłków… Tu nie ma miejsca na miernotę" – tłumaczyła restauratorka.

"Należy się przyzwyczaić do jednej rzeczy, której ludzie nie rozumieją. To jest jak giełda (...) z dobrymi samochodami. Nikt nie ma do nikogo pretensji, że mercedes tak drogo kosztuje, a wszyscy mają pretensję, że rosół u mnie jest po 60 złotych za litr. Przecież z tego litra robi się cztery porcje (...). To są cztery talerze po 15 złotych. Mnie się wydaje, że nawet takie zupy z kostki kosztują mniej więcej tyle, no a u Magdy Gessler za rosół z kluskami z parmezanem to jest tanio" – powiedziała Magda Gessler.