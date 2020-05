Rossmann promocja. Ten korektor to absolutny hit! Teraz kupisz go za 6 zł

Coroczna wyprzedaż kosmetyków do makijażu w sieci Rossmann przyciąga tłumy klientek. W tym roku było podobnie. Po pierwszych zakupach fani makijażu lubią chwalić się w mediach społecznościowych znalezionymi perełkami oraz recenzjami.

Korektor z Rossmanna

Pozytywne opinie dostaje jeden z korektorów polskiej marki Wibo. Kosztuje on 12,99 zł, jednak teraz po rabacie zapłacimy tylko 5,84 zł. Korektor dostępny jest w 3 kolorach: 01 neutral, 02 light i 03 nude. Jednak zdecydowanie bardziej poleca się go do ciepłych karnacji, nie sprawdzi się dla osób z jasną cerą przez swoje pomarańczowe tony.