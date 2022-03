Rosyjski minister Siergiej Szojgu "zniknął"? Jego córka Ksenia opublikowała wymowne zdjęcie

Wymowne zdjęcie

Choć w czwartek opublikowano wideo z narady z udziałem Władimira Putina, a w spotkaniu miał wziąć udział Szojgu, ruch jego krawata może sugerować, że nie było to autentyczne nagranie. aktywna w mediach społecznościowych pozostała jednak jego córka Ksenia Szojgu. Kobieta wstawiła m.in. zdjęcie z córeczką. 31-latka ma żółtą koszulkę, jej córeczka niebieską. Wiele osób zastanawia się, co oznacza ten gest. Czy to przypadek, czy jednak celowe działanie? Kobieta jest obserwowana przez setki osób, zwłaszcza teraz wnikliwiej ludzie analizują jej posty. Dzieci rosyjskich przywódców, oligarchów i wysoko postawionych urzędników, są pod ścisłą obserwacją.