Roxie wskoczyła w plisowaną mini. Ale zapomnijcie o białym klasyku w stylu "tennis core"

Roxie Węgiel postawiła na denimowy komplet , który składał się z kurtki i minispódniczki. Ten pierwszy element odsłonił ramiona za sprawą mocno wywiniętego kołnierza. Dodatkowo posiadał detal w formie paska oplatającego szyję. Bez cienia wątpliwości to maksymalnie oryginalna odsłona jeansowej kurtki, która do tego momentu funkcjonowała w naszych głowach jako oklepany klasyk.

Drugim elementem była plisowana spódniczka z szerokim paskiem w stylu Y2K . Plisowane mini ostatnio widzieliśmy jedynie w białej odsłonie hołdującej trendowi "tennis core". Warto też zwrócić uwagę na torebkę, którą wzięła do ręki artystka. Mowa o pikowanym modelu Chanel Classic Flap , którego wartość z roku na rok wzrasta. Obecnie kosztuje około 30 tysięcy złotych.

