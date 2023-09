Rozdaje je wyborcom. Zdjęcia trafiły do sieci

Walka o głosy trwa

Jabłka czy soki to niejedyna forma kampanii, która budzi zdziwienie wśród mieszkańców. Na jednej z facebookowych grup dla kobiet znalazła się informacja, że przedstawiciele partii dzwonią do właścicieli domów i proponują pieniądze za wywieszenie banerów. "Dzwoniono do nas, chcąc powiesić banery na płocie. Od razu powiedzieliśmy, że nie ma mowy. Za 15 minut stali pod bramą, mówiąc, że zapłacą 100 zł. Gdy spotkali się z odmową, zaproponowali 150 zł" - czytamy.