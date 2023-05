Rozenek-Majdan stosuje ten trik non stop. Wie, jak odjąć sobie kilka lat

Przebojem wdarł się do świata mody. Jeszcze dziesięć lat temu krył się w kuluarach. Ale odkąd odcień o nazwie "ultra violet" został ogłoszony kolorem 2018 roku, wszystkie odcienie fioletu odżyły, a najłagodniejszy z nich triumfuje w obecnym sezonie. Jego wielką fanką jest Małgorzata Rozenek-Majdan . Prawdę mówiąc, trudno go nie lubić. Pięknie podkreśla ciepły, jak i chłodny typ urody. W liliowym wariancie potrafi błyskawicznie odjąć kilka lat , rozpromienić skórę i nadać jasnej tęczówce nasycenie.

Przeglądając stylizacje Małgorzaty Rozenek-Majdan ze studia porannego programu "DDTVN" można zauważyć, że prezenterka ma słabość do total looków. Czasem stawia na naturalne beże, ubierając się od stóp głów w odcienie ziemi. Chętnie sięga także po intensywniejszy róż w postaci jeansowych kompletów. Ale w liliowym total looku zdecydowanie najbardziej jej "do twarzy".

Długa nogawka, pod którą kryje się wysoka szpilka i subtelnie wychyla biały szpic, fenomenalnie wydłużyła optycznie nogi gwiazdy . Sylwetka prezenterki wyglądała smukło, lekko i wiosennie. To ulubiony modowy trik Małgorzaty Rozenek-Majdan, który bezbłędnie manipuluje złudzeniem optycznym.

Podsumował Majdana. Mówi, jak potraktował go po udarze

Zobacz także: Podsumował Majdana. Mówi, jak potraktował go po udarze

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!