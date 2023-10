Rozeszły się po Polsce. Kryją się w kuchni

Wszystkie namolne stworzenia, które próbują na nas pasożytować, są uciążliwe. Niestety, do uroków życia w dużych skupiskach ludzkich – w domach czy blokach – należy dzielenie przestrzeni z rozmaitymi owadami. Mrówki, karaluchy czy mole spożywcze to powszechny problem, z którym trudno się uporać łatwo, szybko i na długo. A teraz do listy szkodników dołączył nowy okaz.