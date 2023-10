Nigdy więcej nie zapaskudzą balkonu. Genialny patent na gołębie

Jak się pozbyć gołębi? Istnieje wiele sprawdzonych sposobów

Nie jest łatwo zniechęcić gołębie do regularnych wizyt na naszych balkonach, parapetach i tarasach. Najskuteczniejszym ze sposobów jest zainstalowanie specjalistycznych krat i siatek, jednak nie każdy się na to zdecyduje z powodów estetycznych. Przecież nie po to kupujemy mieszkanie z balkonem, aby się później gardzić i budować wokół siebie prywatne więzienie z kratami.