Rozjaśniła włosy domowym sposobem. Wystarczyły dwa składniki z kuchni

Lato to czas kiedy wiele z nas decyduje się na zmianę w wyglądzie. Najczęściej testujemy nasz codzienny makijaż lub idziemy do fryzjera, który wykonuje "ostre cięcie". Co jednak jeśli nie chcemy drastycznie zmieniać uczesania, a pełna koloryzacja nie wchodzi w grę? Z pomocą przychodzi tiktokowy trik na naturalne refleksy.