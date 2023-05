Nigdy nie wyciągaj w ten sposób kleszcza. Poważne konsekwencje

Aby prawidłowo pozbyć się pajęczaka, chwytamy go np. za pomocą pęsety lub specjalnego urządzenia do usuwania kleszczy jak najbliżej głowy. Kleszcza nie wolno wykręcać - chwytamy go i wyciągamy pionowo do góry, zdecydowanym ruchem ręki. Później pasożyta zabijamy i wyrzucamy. Dokładnie odkażamy ręce i przyglądamy się, czy żadna część kleszcza nie pozostała w naszej skórze. Na koniec miejsce ugryzienia odkażamy spirytusem.