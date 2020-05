Rozliczają się co do złotówki. Ewelina ma dosyć takiego związku

Problemy z pieniędzmi w związku

"Dla mnie wartości materialne nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia. W poprzednich związkach normalnie było - raz płacę ja, raz ty, nikt nikomu nic nie wypomina. Żyliśmy ze sobą i rozliczania nie miały najmniejszego sensu. Tutaj jednak jest kompletnie inaczej. To chore. Idziemy na lody, ja płacę za swojego, on za swojego, do kina - to samo. Cały ten związek to jedno wielkie rozliczanie ze wszystkiego" - opowiada autorka wpisu na naszym forum WP Kafeteria.