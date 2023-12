Różnorodność, a nie zrównanie. Kobiety we współczesnym biznesie

Podkreślam również, że ważne jest, aby kobiety same kształtowały ścieżkę kariery – nie porównując się do innych, ale skupiając się na tym, czego same pragną. To może wydawać się oczywiste, ale często nie jest to takie proste. Zwłaszcza dla młodych kobiet. Staram się je przekonać, by były świadome swojej wartości oraz potencjału, który mogą rozwijać.