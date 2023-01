Rozporek sięgał wysoko. Kasia Cichopek zadała szyku

Beżowe kozaki za kolano – buty do zadań specjalnych

Katarzyna Cichopek wsunęła na nogi hit ostatnich lat, który cenią sobie miłośniczki kobiecego stylu - także zimą. Długie kozaki za kolano w cielistym kolorze to specjaliści do gry złudzeniem optycznym. Wtapiają się w kolor skóry, przylegają do nogi, a dzięki temu wizualnie wydłużają dolną partię sylwetki do granic możliwości.