Mało kto pamięta te zdjęcia. Katarzyna Cichopek wolałaby o nich zapomnieć?

Serialowa Kinga Zduńska w "M jak miłość", współprowadząca "Pytanie na śniadanie", a do tego - nowa jurorka drugiej edycji programu "You Can Dance - Nowa Generacja". Katarzyna Cichopek zdecydowanie korzysta z tzw. pięciu minut, które w jej przypadku trwają już od dłuższego czasu. Czy wierni fani aktorki pamiętają jednak, jak wyglądała jeszcze siedem lat temu? Jej zdjęcia mogą wielu zaskoczyć. Trudno ją rozpoznać.