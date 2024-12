Rozpyl pod maską auta. Kuny się nawet nie zbliżą

Z tego względu warto skorzystać z naturalnych repelentów. Mają one zwykle postać spray'u, który rozpyla się na powierzchnię pod maską auta, najlepiej w pobliżu komory silnika. Substancje zapachowe, które rozniosą się w jego otoczeniu, zadziałają jak bariera i szybko odstraszą drapieżniki. Aby były jak najbardziej skuteczne, należy je jednak regularnie wymieniać. Cena jednego opakowania spray'u wynosi ok. 50 zł.

Rozłóż przed domem. Dla kun to najgorszy fetor

