Rozpyl w ogrodzie. Kleszcze nawet się nie zbliżą

Kleszcze z reguły ukrywają się w gęstych trawach i kiedy wyczuwają zbliżającego się człowieka, dostają się na jego ubranie w poszukiwaniu kawałka skóry, w którą mogą się wbić. Ugryzienie tych pajęczaków jest dla nas niewyczuwalne, dlatego najczęściej zauważamy ich obecność na naszym ciele dopiero wtedy, gdy poczujemy swędzenie, a na skórze pojawia się czerwony obrzęk. Ugryzienie kleszcza może być niebezpieczne, dlatego warto zawczasu pomyśleć o metodach, które je odstraszą.

Małe i groźne. Czym może skończyć się kontakt z kleszczem?

Ogrody są idealnym miejscem dla kleszczy. Nie dość, że panuje tam wilgoć, którą kleszcze bardzo lubią, to jeszcze jest pełno roślin, w których mogą znaleźć schronienie. Co więcej, te "maleństwa" są tak mikroskopijne, że czasem trudno je dostrzec, zwłaszcza kiedy jesteśmy zajęci przeróżnymi pracami ogrodowymi. Wystarczy chwila nieuwagi, by narazić się na niebezpieczeństwo. Ugryzienie przez tego pajęczaka grozi m.in. zakażeniem się boreliozą lub zachorowaniem na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych.

Aby przegonić kleszcze z ogrodu, warto przygotować naturalne opryski z roślin, których te pasożyty wyjątkowo nie cierpią. Są one całkowicie bezpieczne zarówno dla roślin, jak i ludzi.

Jak walczyć z kleszczami? Przygotuj domową mieszankę

Z roślin, takich jak czeremcha, chrzan, cebula, ziemia okrzemkowa czy clematis, można przygotować skuteczne produkty do walki z kleszczami. Jeśli wybierzesz czeremchę, połam jej gałązki na drobne kawałki i zalej je zimną wodą. Następnie wlej roztwór do garnka i doprowadź do wrzenia. Gotuj przynajmniej przez 30 minut, potem odstaw do ostygnięcia, a na końcu przelej do butelki z rozpylaczem. Oprysk taki jest od razu gotowy do użycia.

Przygotowanie naparu z chrzanu i cebuli odbywa się niemalże identycznie. Te składniki przed gotowaniem powinno się moczyć w zimnej wodzie przez trzy godziny. Im więcej chrzanu i cebuli użyjesz, tym mocniejszy będzie preparat.

Do wykonania naparu z clematisa nie potrzeba gotowania. Sporą garść kwiatów wystarczy zalać litrem gorącej wody. Po trzech godzinach należy przecedzić miksturę przez sito. Następnie można użyć płynu do spryskania roślin.

Oprysk z ziemi okrzemkowej przyrządza się równie łatwo, mieszając 1/3 szklanki proszku z litrem wody. Mieszanka jest natychmiast gotowa do użycia.

Takie opryski powinny skutecznie zniechęcić kleszcze do przebywania na naszej działce, dzięki czemu poczujemy się bezpieczniej. Pamiętajmy jednak, aby po każdym spacerze czy pracach w ogrodzie dokładnie obejrzeć całe ciało, czy nie przedostał się na nie żaden pajęczak!

