Nawet 500 zł kary. Sąsiad z działki może donieść

Grillowanie to polski sport narodowy. Kiedy robi się cieplej, Polacy masowo ruszają na działki, aby spędzić czas na świeżym powietrzu w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Z kolei posiadacze domków z ogródkiem zapraszają znajomych i rodzinę na wspólne biesiadowanie.

Niektórzy, zamiast grilla, wolą rozpalić ognisko i zafundować sobie namiastkę biwaku. Wspólne śpiewanie, granie na gitarze i rozmowy tworzą niepowtarzalną atmosferę, pozwalają na chwilę oderwać się od codziennego zgiełku.

Czy jednak można bezkarnie rozpalić ognisko i smażyć kiełbaski lub warzywa? To temat, który często budzi wiele pytań i kontrowersji. W Polsce przepisy stawiają sprawę jasno. Co zrobić, aby uniknąć problemów z prawem?

Zanim rozpalisz ognisko na własnej posesji...

Co do zasady, rozpalanie ognisk na własnej działce jest dozwolone. Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach. Mówią o tym przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z przepisami ognisko musi być rozpalone w odpowiedniej odległości od budynków, drzew, krzewów oraz materiałów łatwopalnych. Minimalna odległość wynosi zazwyczaj 10 metrów od budynków.

Trzeba zachować również odległość czterech metrów od granicy działki. Ognisko nie powinno emitować dymu na sąsiednią nieruchomość. Należy rozpalać je drewnem sezonowanym, aby nie powodować nadmiernego zadymienia i uciążliwości dla sąsiada.

Ognisko nie może być pozostawione bez nadzoru. Osoba odpowiedzialna za jego rozpalanie musi cały czas czuwać nad ogniem, aby zapobiec jego rozprzestrzenieniu się.

W czasie suszy, kiedy ryzyko pożaru jest znacznie wyższe, lokalne władze mogą wprowadzać dodatkowe zakazy dotyczące rozpalania ognisk. Warto śledzić komunikaty i zarządzenia lokalnych straży pożarnych.

Jeśli nie będziemy przestrzegać przepisów, możemy zostać ukarani mandatem. Jest on wysoki i może wynieść nawet 500 złotych.

Ognisko na działce ROD i w lesie

A czy można rozpalić ognisko na działce ROD? Strażnicy przypominają, że ogniska nie są zakazane, ale zarządcy terenów czy spółdzielnie mieszkaniowe, mogą ustalić swoje własne zasady, którym należy się podporządkować.

Z kolei w lesie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (do 100 metrów od granicy lasu) ogniska są zabronione, chyba że miejsce to jest wyznaczone do tego celu. Nie wolno rozniecać ognia w odległości 10 metrów od płodów rolnych, stogów siana.

"Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. (art 82 § 3. Kodeksu Wykroczeń)".

Pamiętajmy też, że w Polsce obowiązuje generalny zakaz spalania odpadów, w tym odpadów roślinnych, na terenach zabudowanych. Dotyczy to zarówno terenów miejskich, jak i wiejskich. Spalanie takich odpadów może skutkować nałożeniem mandatów przez straż miejską lub inne organy porządkowe.

