Problem przybiera na sile. Powstrzymaj je, nim wejdą do domu

Pająki pojawiają się w domach przez cały rok. Jesienią jest to jednak znacznie częstsze, ponieważ temperatura na zewnątrz spada i szukają schronienia. Warto więc poznać kilka trików na to, jak możemy je odstraszyć prostymi oraz domowymi sposobami. Zanim wejdzie ich jeszcze więcej.

Jesienią i zimą pająki szukają bezpiecznego schronienia przed mrozem i deszczem. Do domów wchodzą m.in. przez okna oraz kratki wentylacyjne. Choć nie zawsze łatwo jest je skutecznie odstraszyć, nie wymaga to kupowania specjalistycznych środków. Istnieje kilka prostych i sprawdzonych (oraz tanich) sposobów na to, jak pozbyć się ich ekologicznie. Jeśli ich nie znasz, to dobry moment przed nadchodzącym chłodem.

Jak odstraszyć pająki jesienią?

Pająki pojawiają się w zwiększonej liczbie w domach jesienią, kiedy rozpoczyna się ich sezon godowy. Zostają tam aż do momentu, kiedy zrobi się ciepło. Można im jednak w tym przeszkodzić, stosując sprawdzone, odstraszające je sposoby.

Pierwszym z nich i bardzo tanim jest ten z użyciem sody oczyszczonej. Soda jest dostępna w każdym sklepie spożywczym, dlatego na pewno nie będzie problemu z jej kupieniem. Sodę oczyszczoną wystarczy jedynie rozsypać w miejscach, w których pająki pojawiają się najczęściej i na parapetach, by nie weszły przez okna. To sprawi, że te małe pajęczaki już się nawet nie zbliżą.

Innym i równie prostym trikiem jest wykorzystanie octu i wody. Jedną szklankę octu spirytusowego należy wymieszać z dwiema szklankami wody. Powstałym płynem spryskać miejsca, gdzie pojawiają się pająki. To również powinno je odstraszyć.

Tak pozbędziesz się pająków z domu

Soda oczyszczona i miks octu z wodą to jednak nie wszystko. Wielbiciele olejków eterycznych, takich jak lawendowy, miętowy, cytrusowy czy z drzewa herbacianego, także mogą ich użyć w walce z pająkami. Siedem kropli danego olejku należy dodać do 500 ml wody. Następnie połączyć to z jedną łyżeczką płynu do naczyń i przelać do butelki z atomizerem. Butelką wstrząsnąć. Spryskać wszystkie parapety, kąty i szczeliny w domu.

