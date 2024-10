Zapach, którego nie cierpią. Tani sposób na odstraszenie pająków

Chris Houghton, specjalista z firmy HomeServe, dzieli się prostym i tanim sposobem na pozbycie się pająków z domu. W rozmowie z The Sun zdradza, że naturalne olejki eteryczne, takie jak lawenda, mięta pieprzowa czy eukaliptus, to doskonałe odstraszacze. Pająki nie znoszą ich intensywnych zapachów, co skutecznie trzyma je z dala od naszych mieszkań.