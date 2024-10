Połóż kilka na parapecie. Szybko sobie podziękujesz

Gdy zaczyna się jesień, w parkach i lasach pojawiają się kasztany, które mogą stać się świetnymi materiałami do domowych aranżacji. Dzieci uwielbiają robić z nich małe ludziki, a także różne mozaiki. Wystarczy kilka kasztanów, zapałek i kawałek materiału, aby stworzyć własne, unikatowe dekoracje. Dorosłym zaś mogą one posłużyć jako materiał do tworzenia eleganckich kompozycji stołowych, które dodadzą uroku wnętrzu.