Rozsyp wokół pelargonii. Będzie uginać się od kwiatów

Jak zrobić domowy nawóz do pelargonii?

Czasami samo podlewanie roślin nie wystarczy. Należy pamiętać o regularnym nawożeniu, dzięki czemu będą zachwycały nas podczas kwitnienia. W przypadku pelargonii można wykorzystać to, co zazwyczaj lądowało w koszu z odpadkami.

Wiele osób inwestuje w drogie nawozy, które dostarczą kwiatom niezbędnych do prawidłowego wzrostu substancji odżywczych. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że można wykonać je samodzielnie. W dodatku wykorzystamy do tego sposób zero waste.

Domowy nawóz ze skórki pomarańczy

Pelargonie to niezwykle popularne rośliny. Świetnie czują się zarówno w ogrodach, jak i na parapetach. Wiele osób przyozdabia nimi także swoje balkony i tarasy. Są nie tylko proste w uprawie, ale także zachwycają drobnymi, ale niezwykle efektownymi kwiatami. Zanim jednak zakwitną, trzeba zadbać o to, by miały do tego odpowiednie warunki. Przyda nam się skórka pomarańczy.

Okazuje się, że można z niej wykonać domowy nawóz do pelargonii. Skórka pomarańczy jest źródłem azotu, fosforu i potasu, które mają dobry wpływ na system korzeniowy rośliny oraz jej liście. Cytrusowy zapach może też pomóc w pozbyciu się szkodników z ogrodu.

Jak zrobić domowy nawóz do pelargonii?

Do przygotowania domowego nawozu z pelargonii potrzebujemy jedynie skórki pomarańczy, która wcześniej najprawdopodobniej lądowała w koszu. W pierwszej kolejności należy ją dobrze ususzyć. W tym celu można wykorzystać rozgrzany do ok. 140 - 150 stopni piekarnik (pieczemy maksymalnie 2 godziny).

Po wystudzeniu wysuszonych skórek należy je dokładnie pokruszyć — aż do momentu powstania bardzo drobnego proszku. Gotowy produkt wystarczy już tylko rozsypać wokół pelargonii i gotowe. Wiele specjalistów radzi też, by powstały nawóz przysypać delikatnie jedną warstwą ziemi.

Warto również wiedzieć, że taki nawóz sprawdzi się nie tylko w przypadku pelargonii, ale również m.in. fuksji, begonii, wrzosów oraz hortensji.

