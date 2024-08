Wsyp do doniczki. Odratuje każdego storczyka

Storczyk jest dość wymagający i kapryśny. Nie wybacza błędów w swojej pielęgnacji. Mimo to, dbanie o niego nie jest wcale tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy trzymać się kilku zasad i konsekwentnie się do nich stosować. Zdarza się jednak, że kwiaty nie chcą zakwitnąć, a liście zaczynają żółknąć. Co wtedy zrobić?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Co zrobić, gdy liście storczyka są żółte?

Żółknące liście storczyka to sygnał, że popełniamy poważne błędy w jego pielęgnacji. Do najczęstszych z nich należy: przelanie storczyka, brak drenażu, źle dobrana gleba czy niewystarczająca ilość światła. Storczyk powinien rozwijać się w plastikowej i przezroczystej doniczce z drenażem, a ziemia, w której rośnie, powinna być mieszanką perlitu oraz kompostu. Kwiat powinien stać w dobrze nasłonecznionym miejscu.

Zobacz także Wyciągnij ze storczyka. Zacznie uginać się od kwiatów

Jeśli zauważymy, że liście storczyka żółkną, oznacza to, że nie ma on zapewnionych odpowiednich warunków do rozwoju. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Istnieje prosty i skuteczny trik, który sprawi, że żółte liście storczyka odzyskają dawny kolor.

Wystarczy posypać ziemię cynamonem! Tak, to nie jest żart. Cynamon posiada właściwości przeciwgrzybiczne i przeciwpleśniowe. Dodany do ziemi, zabezpieczy ją przed rozwojem bakterii, a co za tym idzie - atakiem licznych chorób, na które szczególnie narażone są storczyki. Wystarczy, że posypiemy ziemię łyżeczką cynamonu i delikatnie go z nią wymieszamy - chyba że liście są już bardzo żółte. Wówczas należy je oderwać, a storczyka przesadzić w nową ziemię. Jeśli masz w domu laskę cynamonu, możesz wsadzić ją tuż obok korzeni - byle nie za głęboko, żeby ich nie zniszczyć.

Zobacz także Wymieszaj z wodą i podlej. Storczyk będzie kwitł jak szalony

Ruszył plebiscyt #Wszechmocne. W formularzu poniżej zgłoś swoją kandydatkę w kategorii #Wszechmocne wśród kobiet.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!