Liście hortensji oklapły? Sprawdź dwie rzeczy

Jak to zazwyczaj bywa - przyczyn może być wiele. Oklapnięte liście hortensji mogą być symbolem zbyt przesuszonego podłoża. Należy na to zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza w upalne dni. Hortensja lubi obfite i regularne podlewanie. Liście szybko tracą wodę, dlatego należy zadbać o odpowiednią dawkę wody.

Ale! Nadmiar wody też nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ może prowadzić do chorób grzybowych, jak i gnicia korzeni. Jeśli zdiagnozujemy, że ani przesuszenie, ani nadmierne podlewanie nie są problemem, to warto zwrócić uwagę na to, czy hortensja ma odpowiednią ilość składników odżywczych. Wówczas warto zaopatrzyć się w odpowiednie nawozy.