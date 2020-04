Rozszerzone pory skóry twarzy. Jak pokonać porowatą powierzchnię

Zazdrość o idealnie gładką cerę modelek bywa zgubna, bo rozszerzone pory skóry częściej maskujemy, zamiast im przeciwdziałać. Dowiedz się, jak mądrze zniwelować problem porowatej skóry i cieszyć się promienną, zdrowo wyglądającą cerą.

Zwężamy widoczne pory skóry

Pory to mikroskopijne otwory na powierzchni skóry. Im bardziej są widoczne, tym bardziej chropowata i starsza wydaje się twarz. W nich mieszczą się mieszki włosowe i przez nie się pocimy. Są uciążliwe, bo wyglądają nieestetycznie, utrudniają upiększanie i bywają przyczyną powstawania niedoskonałości. Chcesz nałożyć lekki podkład? Kosmetyk trafia tylko w zagłębienia skóry i wystarczy się chwilę przyjrzeć, a dostrzegasz, że twarz masz pokrytą niewielkimi punktami podkładu. Chciałabyś nałożyć odrobinę pudru rozświetlającego lub rozświetlacza? Na skórze z rozszerzonymi porami ten kosmetyk prezentuje się wręcz karykaturalnie – tylko podkreśla nierówną cerę.

Jeśli chcesz na stałe pozbyć się zatkanych porów, zrezygnuj z tych kosmetyków, które szkodzą im najbardziej. Tłuste kremy, oleiste specyfiki do oczyszczania skóry, ciężkie pudry, mocno kryjące podkłady – te produkty powinny zniknąć z twojej kosmetyczki. Zrób na półkach miejsce na wodę micelarną, żel do oczyszczania porów i maskę lub emulsję zwężającą pory.

Działaj mądrze i zapobiegaj – zamiast maskować

Małe kratery skutecznie zamaskujesz tanią silikonową bazą wygładzającą. Efektem będzie gładsza skóra, na której makijaż przetrwa dość długo. Każdy, kto świadomie podchodzi do zdrowia swojej skóry, wie, że to rozwiązanie na krótki czas, bo pozostałości takich baz trudno dokładnie usunąć i często zatykają pory. To prowadzi do powstawania grudek i wyprysków, a także pogłębia problem porowatej cery. Maska zwężająca pory to skuteczny sposób na zminimalizowanie widoczności rozszerzonych porów.

Skóra bez małych "kraterów"

Wygląd porów skóry to kwestia genów, wieku oraz stanu cery. Nie wszyscy mogą cieszyć się idealną cerą o perfekcyjnie gładkiej powierzchni. U jednych te niewielkie otwory są bardziej widoczne, u innych w ogóle. Uwidaczniają się często w okresie dojrzewania i z wiekiem stają szersze. Są bardzo widoczne także u palaczy i osób stosujących niezdrową dietę. To miejsca, w których powstają zaskórniki, zarówno otwarte, czyli czarne kropki, jak i zamknięte, z białymi czubkami. Skuteczne, głębokie oczyszczanie powinno na stałe wejść w twój rytuał pielęgnacyjny, aby te brzydkie niedoskonałości zostały zniwelowane. Rozszerzone pory skóry doskonale zniweluje dobry peeling. Wybieraj skuteczne produkty enzymatyczne i chemiczne. Zrezygnuj natomiast z gruboziarnistych na bazie zmielonego pumeksu. Tanie peelingi bardziej zadrapują powierzchnię skóry, niż rzeczywiście ją oczyszczają. Działają powierzchownie i dają złudzenie gładszej twarzy, ale nie docierają do zakamarków skóry.

Staranne oczyszczanie skóry z nierównościami to podstawa i dotyczy to nie tylko cery ze skłonnością do rozszerzania się porów. Pozostałości makijażu, brud i sebum to doskonałe środowisko dla wszelkiego rodzaju bakterii, które znajdują się na naszej twarzy i powodują problemy skórne. Najczęściej zalegają w porach skóry, ale sprzyjające środowisko do namnażania znajdują też w zmarszczkach, bruzdach czy bliznach.