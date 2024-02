- Kilka dni temu dowiedziałam się, że choruję na raka piersi. To ogromna zmiana w moim życiu - mówiła wtedy. Zaapelowała również do kobiet, aby nie zapominały o badaniach profilaktycznych. Nie zrezygnowała też z walki o mandat.

We wtorek, 20 lutego br., na platformie X przekazała, że leczenie przyniosło pozytywny skutek i wygrała walkę o zdrowie i życie.

Pochodząca z Gdańska Ochojska jest jedną z najbardziej znanych polskich działaczek humanitarnych. W 1992 roku założyła Polską Akcję Humanitarną, która wspiera ofiary klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Organizacja zapewnia m.in. dostęp do wody, tworząc odpowiednie warunki sanitarne i edukując z zakresu prawidłowej higieny w miejscach, w których jest z tym problem. Oprócz tego dostarcza żywność potrzebującym i niezbędne przedmioty, jak koce, namioty czy odzież. Wspiera też ośrodki medyczne na świecie.

Ochojska z wykształcenia jest astronomką. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i przez kilka lat pracowała w Pracowni Astrofizyki toruńskiego Centrum Astronomicznego PAN. W czasach PRL-u była działaczką opozycji demokratycznej, a od 2019 jest posłanką do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl