Ruszów. Ksiądz skazany za pedofilię wyszedł na wolność. Mieszkańcy mówią, co dzieje się w miasteczku

Ks. Piotr M., proboszcz parafii w Ruszowie pod Zgorzelcem został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za molestowanie dwóch nieletnich dziewczynek. Do przemocy seksualnej miało dochodzić podczas przygotowań do ich pierwszej komunii świętej.

Mieszkańcy nie kryją swojego oburzenia w rozmowie z "Wyborczą" i powiedzieli, co czują. Duchowny miał przebywać w dom u jednej z parafianek, która była po jego stronie. –Modlitwy, pieśni tylko z ich domu było słychać. I jeszcze z bratem po wsi jeździł, sam go widziałem, w koloratce był. W kościele też go ludzie widzieli. A policja to tam cały czas patrolowała, żeby nikt mu krzywdy nie zrobił albo obraźliwych plakatów na płocie nie wieszał. I z taką obstawą po wsi chodził - opisywali.