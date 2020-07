Ruszył program wyprawkowy "dobry start". Jak złożyć wniosek 300 plus?

Jak złożyć wniosek 300 plus?

- empatia.mrpips.gov.pl. W tym systemie możemy składać wnioski nie tylko o 300 plus, ale także o pomoc społeczną, zasiłek rodzinny czy becikowe.

- Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Trzeba założyć swój profil PUE, a potem w prosty sposób można złożyć wniosek o świadczenie.

- Bankowość internetowa.Wnioski o świadczenia socjalne obsługują: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (także dla klientów byłego Raiffeisen w systemie moj.bnpparibas.pl), Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), Santander Bank Polska SA, SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Na stronie internetowej każdego z tych banków znajdziemy instrukcję, jak złożyć wniosek o świadczenie 300 plus dla ucznia.

- Jeśli chcemy złożyć wniosek w formie papierowej, to możemy to zrobić już od 1 sierpnia. Dokument składamy tak samo, jak wniosek 500 plus. Dokument możemy zostawić w urzędzie miasta lub gminy, a także ośrodku pomocy społecznej.