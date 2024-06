Rutkowski odgryzł się matce nieślubnego syna. "Odpaliła się kobieta"

Niedługo potem w mediach pojawiły się wypowiedzi Krzysztofa Rutkowskiego na temat nieślubnego dziecka oraz jego relacji z Natashą Zych, z którą przed laty miał romans. Celebryta dopiero po sześciu latach od porodu miał się dowiedzieć o synu Aleksandrze. Teraz 64-latek ma żal do byłej partnerki, że postanowiła opowiedzieć o jego relacji ze starszym synem.

64-latek przyznał w wywiadzie dla Lelum, że ze swoim majątkiem może zrobić, co zechce i z pewnością po jego śmierci "syn Natashy nie dostanie po nim nic".

Jego syn przystąpi do pierwszej komunii. Mówi, ile pieniędzy dać w kopercie

