Rytuał pielęgnacyjny Jennifer Lopez. Zajmuje jedynie pięć minut

Pielęgnacyjna rutyna Jennifer Lopez. W ten sposób dba o cerę

Wokalistka podzieliła się nagraniem wideo, na którym, krok po kroku, zaprezentowała, co dokładnie robi, aby odżywić i nawilżyć cerę. Okazuje się, że Lopez dzień zaczyna od umycia twarzy delikatnym produktem. Kolejnym krokiem jest nałożenie dwuskładnikowego serum, które wykonuje samodzielnie, łącząc ze sobą oliwę z oliwek oraz olej z pierwszego tłoczenia. Dzięki tym produktom skóra dostaje cenne przeciwutleniacze. Artystka odczekuje do momentu, aż serum się wchłonie i wtedy przechodzi do kolejnego kroku, którym jest nałożenie kremu z filtrem UV, bez którego Lopez nigdy nie opuszcza domu. Warto pamiętać, aby taki krem stosować nawet w pochmurne dni - w ten sposób opóźniamy procesy starzenia się skóry. Na sam koniec piosenkarka lubi jeszcze nałożyć ulubiony krem pod oczy - dobrze nawilżający, który niweluje powstające cienie.