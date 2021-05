WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu #WSZECHMOCNE

Najnowsze Popularne Wideo + 3 czechyaborcjapolska Dzisiaj, 07-05-2021 16:04 Polski ambasador o rozkwicie turystyki aborcyjnej. "Kobiety potrzebują pomocy" Kilka dni temu zastępca ambasadora Polski w Czechach Antonii Wręga skierował do czeskiego ministra zdrowia list w sprawie nowelizacji ustawy o aborcji. Chodzi o doprecyzowanie warunków na jakich cudzoziemki mogą się poddawać aborcji w Czechach. Uważa, że przyjęcie nowelizacji może doprowadzić o rozkwitu turystyki aborcyjnej. – Martwi mnie to, że coraz częściej polskie władze próbują dać sygnał kobietom czy rodzinom w Polsce, że za wszelką cenę będą podejmować działania, by ograniczyć im możliwość decydowania o losach własnej rodziny – powiedziała Karolina Ferenc z Federy w programie "Newsroom". – Jestem bardzo przeciwny używaniu określenia turystyka aborcyjna. W ramach turystyki pan Wręga może polecieć na Zanzibar. Rozwiń być może państwo pamiętają niedawn … Rozwiń Transkrypcja: być może państwo pamiętają niedawno zastępca ambasadora Polski w Czechach Antoni wręga skierował do czeskiego Ministra Zdrowia list w sprawie nowelizacji ustawy o aborcji chodzi o przepisy tam w senacie trwają rozmowy i trwa procedowanie chodziło o doprecyzowanie jak napisał pan wręga w warunków na jakimś cudzoziemki mogą poddawać się w Czechach panga pisze w tym liście że przyjęcie nowelizacji może doprowadzić do rozkwitu turystyki aborcyjnej co więcej zakłóci relacje polsko-czeskie kiedy pani Pani przeczytała ten list albo o nim usłyszała to co sobie pomyślała się roześmiała bo dla mnie jest to kuriozum nie uprawniona ingerencja do polskiego dyplomaty w sprawy wewnętrzne Czech poza tym zabawnie też brzmi pisanie polskich wartościach czy wartościach polskiego społeczeństwa bo jeżeli migracji aborcyjne w tym do Czech one nie czekają na rozkwit one już są na bardzo wysokim poziomie intensywności To skoro kobiety wybierają taką ścieżkę i ich wartością jest taki rodzaj kierowania losami swojej rodziny dbanie o bezpieczeństwo tej rodziny o swoje zdrowie podejmowania takich decyzji o jakich wartościach polskiego społeczeństwa my mówimy skoro to jest autonomiczna decyzja Polek żeby do krajów ościennych wyjeżdżać i te ciążę przerywać w związku z tym Ambasador czy zastępca ambasadora pisał o swoich własnych wartościach a załatwianie swoich prywatnych spraw przez dyplomaty jest sytuacją przekroczenia kompetencji z pasją nieuprawnioną działania w związku z tym ja na pewno wiem że Czechy nie zareagują na ten list i nieograniczone możliwości przerywania ciąży dla Polek co bardzo cieszy natomiast mnie to że coraz częściej polskie władze nie tylko się ośmieszają takimi działaniami ale też próbują dać sygnał kobietą czy rodziną w Polsce za wszelką cenę będą podejmował działania żeby ograniczyć im możliwość decydowania o losach swojej rodziny a kiedy pan czytał te słowa ten list o Jakie uczucia w Panu dominowały Przyznam szczerze że nie mogę się wyzbyć takiego uczucia że może pozwolę sobie na pewno złośliwość pan wręga jest że defer i zastępuje panią Ambasador została odwołana ze stanowiska za mobbing zdaje się że pan a1k też ma duże problemy z promocją ponieważ Po pierwsze skierował list do ministra zdrowia a nie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest pierwsza rzecz to pan wręga zamierza ingerować w sprawy wewnętrzne sprawy wewnętrzne Czech i te się że jedna z odpowiedzi była właśnie tym że jakakolwiek ingerencja na którą toalety to właściwie następuje na poziomie Polski że to my jako Polacy chcemy ingerować w prawo czeskie Kolejna rzecz że jestem bardzo przeciwny używają określenia turystyka aborcyjna ponieważ w ramach turystyki pan może polecieć ten Zanzibarze by swoją pupę dyplomatyczną upalić Natomiast te kobiety które wyjeżdżają do Czech Korzystając z kolektywu ciocia cześć do Niemiec ciocia Basia czy cokolwiek innego kolektywu to te kobiety one potrzebują pomocy to są kobiety które desperacko w tą uzyskać o której nie udało im się uzyskać w Polsce jest to to jest ich automatyczną autonomiczną decyzją i to powinno być respektowane jakie szanowane Przyznam szczerze że mnie też to śmieszy ponieważ przedszkole 12 tych będzie zrzucali się na przykład do rządu niemieckiego że każdy z Polaków który przekracza dopuszczalną prędkość a dopisana ten pewnie tak jest wyższa niż w Polsce może też powinien być albo zmienić prawo w Niemczech dojdziemy do jakiegoś absurdu Zresztą mam głębokie przekonanie że ten poziom absurdu już jakiś czas temu został osiągnięty największym smutkiem jest to że wchodzimy Polką naszym pacjentom pani Kamilo Czy pani obserwuje czy ma pani dostęp czy pani widzi takie dane które mówią że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w końcu po opublikowaniu tego wyroku kobiet pomocy poza granicami Polski na przykład w Czechach jest więcej z pewnością ponieważ to co do tej pory dało się wyegzekwować w Polsce czy aborcja z przyczyn patologicznych Z powodu ciężkiej odwracalnej wady płodu teraz w trasie to żeście część tych przypadków udaje się wciąż przeprowadzić w Polsce jeżeli jest zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentki to rzeczywiście działa ale nie w każdej sytuacji w związku z tym te pacjentki są zmuszone wybrać ścieżkę wyjazdu za granicę to też widać na statystykach aborcja bez granic które były opublikowane bodajże w zeszłym tygodniu temu że to są bardzo duże liczby z do mnie Zgłaszają się też pacjentki o których wiem że miały aborcję w Czechach na przykład w imieniu jednej z takich pacjentów składać skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o rekompensatę finansową od rządu polskiego za to że ta Pacjentka nie mogła mieć na NFZ w publicznym zdrowia w Polsce w swoim ojczystym kraju w takiej opieki jaką musiała jej zapewnić musiał jej zapewnić system kraju sąsiedniego