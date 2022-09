Rzadki widok: Joanna Racewicz w traperach. Po ten model butów już ustawiają się kolejki!

Joanna Racewicz kocha eleganckie bluzki, kobiece sukienki i szykowne dodatki. W jej szafie nie brakuje kapeluszy, gwiazdorskich okularów i wysokich szpilek. Jej styl, zarówno na co dzień, jak i na czerwonym dywanie, można porównać do sposobu, w jaki noszą się modne mieszkanki Mediolanu czy Rzymu. Podobnie jak one, dziennikarka pozwala sobie jednak od czasu do czasu na rozluźnienie, nadal jednak opierając się na trendach. Nie inaczej było w przypadku stylizacji, którą pochwaliła się ostatnio na Instagramie, wzbudzając absolutny zachwyt.