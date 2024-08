Pochwaliła się mężem. "Wygląda jak Jurgen Klopp"

Choć Małgorzata Socha ceni swoją prywatność, czasem uchyla fanom rąbka tajemnicy. Aktorka, znana z takich seriali jak "Przyjaciółki" czy "BrzydUla", opublikowała niedawno zdjęcie ze swoim mężem. "Cudowne chwile z moim 'partner in crime'".

Para poznała się ponad 26 lat temu w Darłówku, gdzie młody Krzysztof pracował jako ratownik. To tam, na plaży, zaiskrzyło między nimi po raz pierwszy.

Letni romans przemienił się jednak w coś więcej. Choć Małgorzata wróciła do Warszawy, a Krzysztof do Poznania, nie zapomnieli o sobie. Pisali do siebie listy, nie mogąc zapomnieć o uczuciach, które ich połączyły.